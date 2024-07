Dançarina realiza projeto de improvisação em dança em diálogo na internet

A artista de dança Jackeline Mourão abre as portas de sua casa com o projeto 'Sala de Visita: encontros performativos', nos dias 23, 25 e 31 de julho, sempre às 19h30, pelo canal no YouTube. A transmissão é gratuita!

Serão três apresentações com transmissões online, ao vivo e gratuitas, de improvisação em dança em diálogo criativo com convidados de diversas linguagens artísticas, diretamente da sala de visita de Jackeline. No dia 23 de julho a convidada será a artista da dança Rose Mendonça, dia 25 o artista visual e de teatro Gabriel Britto e, no dia 31, o artista da dança e videomaker Reginaldo Borges.

Nesta 3ª edição Jackeline, que é uma artista da dança, produtora cultural, performer e improvisadora, convida artistas da dança e de outras linguagens para criarem/apresentarem dança em conexão com as artes visuais, com a performance e com outras danças de movedores integrantes de coletivos da cidade. Os três encontros serão costurados por meio da linguagem do audiovisual, que tradicionalmente já reúne artistas de todas as áreas para criar obras para o vídeo, cinema e, agora, para as plataformas de streaming.

Todas as apresentações contarão com intérprete de libras. Também serão produzidos três mini documentários que ficarão disponíveis no canal do Youtube do projeto, com acessibilidade, sendo todos com audiodescrição.

Oficina ´Danças para mover lugares´

O projeto também realiza gratuitamente a oficina ´Danças para mover lugares´ nos dias 30 e 31 de julho, das 9h às 12h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Na oficina, Jackeline parte de experiências com os procedimentos realizados no projeto para um mergulho e compartilhamento, através de treinamentos orientados, buscando um equilíbrio entre força, flexibilidade e movimento, com a intenção de manifestar desejos, vontades, sentimentos, pensamentos e torná-los materiais para composição; ampliando as possibilidades de criação e resposta espontânea. Trazendo toda essa preparação para uma dança pessoal em coletivo. A oficina é voltada para interessados pela arte do movimento, com ou sem experiência prévia na área e, a inscrição deve ser realizada pelo Instagram

O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Cultura e Turismo - SECTUR e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também