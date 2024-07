Bando do Velho Jack e Filho dos Livres são confirmados no Festival de Inverno de Bonito

Em pouco mais de um mês tem início o Festival de Inverno de Bonito 2024 que chega neste ano em sua 23ª edição. O evento traz artistas locais e convidados, escritores, artesãos, músicos, dançarinos, atores reunidos na Praça da Liberdade.

Para este ano, já haviam sido confirmados Alexandre Pires, Olodum, Zé Ramalho, Monobloco, Teodoro & Sampaio e Sandra de Sá para os cinco dias de evento que começa em 21 e vai até dia 25 de agosto, período de baixa temporada em Bonito, após o mês de julho que reúne turistas de férias.

Mais duas bandas regionais foram confirmadas, o Bando do Velho Jack e Filho dos Livres, e o melhor de tudo, os shows podem ser aproveitados com entrada gratuita.

No passado, o FIB proporcionou shows do cantor sertanejo Daniel, de Vanessa da Mata, Gaby Amarantos e também da banda Ira. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram no centro de Bonito nos 4 dias do evento.

Confira o cronograma



- Quarta-feira (21)- Alexandre Pires



- Quinta-feira (22) - Bando Do Velho Jack & Filho Dos Livres



- Sexta-feira (23) – Zé Ramalho

- Sábado (24) - Olodum E Sandra De Sá

- Domingo (25)- Teodoro e Sampaio

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também