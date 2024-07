Concerto do projeto Catedral Erudita se apresentará no Teatro Aracy Balabanian

Essa é para os amantes de uma boa música clássica. O projeto Catedral Erudita apresentará um concerto no próximo dia 18 de julho, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. As atrações serão o trio Parcae, da França, e o grupo Brasil Opus Música, dirigido pelo maestro Eduardo Martinelli. O evento terá entrada gratuita!

O projeto teve início durante o Festival América do Sul em Corumbá, em novembro de 2023, e agora vem a Campo Grande.

O trio Parcae, formado pelas sopranos Elise Gueroult, Léa Sirera e Fiona Fauchois, investiga a influência da música medieval na tradição europeia. O grupo busca trazer à tona figuras esquecidas pela história e apresentar um repertório reestruturado e repensado com canções contemporâneas.

O Brasil Opus Música, projeto idealizado e dirigido pelo maestro e violonista Eduardo Martinelli, promete encantar com sua abordagem sonora do Brasil e do Pantanal. O grupo já se apresentou ao lado de artistas de países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, Suíça, Trinidad e Tobago, Coreia do Sul e Itália. O Brasil Opus Música celebra a diversidade musical do país e as tradições sul-americanas.

A união do trio Parcae com o Brasil Opus Música promete uma experiência combinando a tradição europeia com a riqueza sonora sul-americana. Conhecendo-se durante uma turnê do Brasil Opus Música em Barcelona, os músicos descobriram uma conexão especial entre seus estilos e abordagens artísticas.

Serviço

Catedral Erudita com trio Parcae e Brasil Opus Música;

Quinta-feira (18);

Às 20h;

Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, 453;

Entrada: franca (retirada presencial dos ingressos uma hora antes do concerto).

JD1 Notícias

