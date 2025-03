Cantor de MS lanÃ§a EP 'De Bloco em Bloco' inspirado em RaÃ§a Negra e MC JoÃ£o

O cantor e compositor sul-mato-grossense Sem Fabios lança, nesta terça-feira (25), o EP "De Bloco em Bloco" nas plataformas de streaming.

O projeto, que exalta o Carnaval, tem inspiração em clássicos da MPB e carrega influências de artistas como Raça Negra e MC João.

A ideia do EP surgiu durante o Carnaval de 2024, quando Sem Fabios buscava compor algo que capturasse a energia da maior festa popular brasileira. Em um de seus ensaios, ao tocar "Cheia de Manias", do Raça Negra, decidiu alterar um acorde da progressão harmônica, trazendo um tom de mistério à canção.

Em seguida, lembrou-se da melodia de "Baile de Favela", de MC João, e percebeu a semelhança entre ambas as músicas. A partir dessas referências, nasceu "Uma Alegoria", faixa que deu origem ao EP.

A canção carrega elementos do rock psicodélico aliados às raízes do samba e do funk. Para finalizar a composição, Sem Fabios convidou o cantor e compositor Sal dos Santos, com quem desenvolveu a letra e os arranjos.

Com "Uma Alegoria" pronta, o artista sentiu a necessidade de expandir sua ideia para um EP. Faltava, no entanto, um enredo que conectasse todas as músicas. Foi então que encontrou inspiração em "Retalhos de Cetim", de Benito Di Paula, cuja temática de decepção amorosa no Carnaval complementou sua visão para o projeto.

A partir dessa nova referência, nasceram mais três faixas: "Gritos de Alegria", "De Bloco em Bloco" e "O Fim". Juntas, elas formam a identidade do EP, criando uma fusão envolvente entre samba, funk e psicodelia.

Parcerias e produção

O EP "De Bloco em Bloco" conta com colaborações de artistas da cena musical de Campo Grande. Entre os nomes envolvidos estão Carlos Bagre, Sal dos Santos, Maninho, Da1sho, Gustavo Villarinho e Skeet, que contribuíram tanto na produção quanto nos arranjos.

