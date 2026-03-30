Nany People apresenta monÃ³logo sobre trajetÃ³ria em Campo Grande

A atriz e humorista Nany People se apresenta pela primeira vez em Campo Grande com o espetáculo “Ser Mulher Não é Para Qualquer Um”, no dia 11 de abril, às 20h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.
O show integra a turnê em comemoração aos 60 anos de idade, 50 de carreira e 30 de televisão da artista. No palco, Nany reúne histórias pessoais e profissionais em formato de monólogo, com abordagem bem-humorada.
A apresentação é baseada na biografia recente da artista e traz relatos de momentos marcantes da trajetória, com destaque para os últimos dez anos. O texto é assinado por Flávio Queiroz, com direção de Marcos Guimarães.
Durante o espetáculo, a artista revisita experiências na televisão, nos palcos e em turnês, além de episódios pessoais que ajudam a compor a narrativa da peça.
A montagem combina humor e memória em um formato que percorre diferentes fases da carreira da artista, com foco em episódios que contribuíram para sua projeção no cenário nacional.Reportar Erro