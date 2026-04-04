Mulher é presa por agredir filho de 2 anos em Dourados

Uma mulher de 28 anos foi conduzida à delegacia suspeita de agredir o próprio filho, uma criança de apenas 2 anos, na manhã desta sexta-feira (3), em uma aldeia indígena de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, que indicava um caso de lesão corporal dolosa contra a criança na Aldeia Bororo.

Ao chegarem à residência indicada, os militares encontraram o menino com um grave ferimento na cabeça, caracterizado por uma laceração profunda no couro cabeludo, com sangramento intenso. Diante da gravidade, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital da Vida.

Ainda conforme a polícia, a mãe da criança apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e vestimentas desalinhadas, não conseguindo explicar de forma coerente o que teria ocorrido. Em relato contraditório, ela afirmou que ambos teriam sofrido uma queda de motocicleta.

No entanto, a versão foi considerada incompatível com os indícios observados. A mulher não apresentava lesões, e a motocicleta não tinha danos aparentes. Além disso, a criança não possuía ferimentos típicos de acidente de trânsito, como escoriações em outras partes do corpo.

No hospital, os policiais constataram múltiplas lesões na região da cabeça da vítima, incluindo lacerações e hematomas, quadro considerado compatível com agressão por objeto contundente ou impacto contra superfície rígida.

Diante dos fatos, a mulher foi levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi apresentada à autoridade policial. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.

Durante o registro da ocorrência, uma conselheira tutelar compareceu e informou que já havia adotado as medidas de proteção necessárias em favor da criança, que permanece sob cuidados médicos.

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