Homem é morto com golpes de faca no pescoço em Bataguassu

Um homem de 37 anos, identificado como Jean Paulo Maciel, foi assassinado a facadas na noite de sexta-feira (3), em uma casa no cruzamento das ruas Flávio Derzi e Leopoldo Cavalcante, no bairro Jardim Campo Grande, em Bataguassu.

A vítima foi encontrada por um conhecido, já sem vida. Dentro da residência, havia indícios de briga, o que levanta a suspeita de que o agressor possa ter se machucado durante o confronto.

Conforme o site Da Hora Bataguassu, Jean tinha antecedentes por crimes como furto, roubo, tráfico de drogas, além de registros por tentativa de feminicídio e homicídio.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local. A Perícia Técnica realizou os procedimentos necessários para coleta de evidências.

O caso está sendo investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), que tenta identificar o responsável e esclarecer a dinâmica do crime. Até agora, não há suspeitos presos.

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