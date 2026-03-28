Oficinas, feiras e música para todas as idades agitam a Capital neste sábado

Programação inclui Páscoa no shopping, feiras de artesanato, encontros de carros antigos e shows na cidade

28 março 2026 - 08h00Taynara Menezes    atualizado em 28/03/2026 às 08h45
Espetáculo "Alma" será encenado no sábado, às 16h   (Foto: Daniel Debortoli)

Campo Grande terá um sábado (28) repleto de atividades culturais, lazer e entretenimento para toda a família. Quem estiver na cidade poderá aproveitar desde oficinas de chocolate e a chegada do coelho da Páscoa no Shopping Norte Sul Plaza até espetáculos teatrais, como “Alma”, no Sesc Teatro Prosa.

SÁBADO 

Páscoa no Shopping Norte Sul Plaza - A programação infantil conta com a chegada do coelho da Páscoa e oficinas temáticas para crianças de 4 a 10 anos, como produção de chocolate e atividades criativas.

Hora: 15h
Local: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita

Espetáculo “Alma” - A Multifoco Cia de Teatro (RJ) apresenta uma história sobre rotina, pausa e reencontro pessoal, com classificação livre.

Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita

Feira São Bento - Evento quinzenal reúne opções de artesanato, gastronomia e música ao vivo.

Hora: 15h
Local: Praça República do Líbano – Avenida Primeiro de Maio, 400
Entrada: gratuita

1° Encontro Helinho dos Opalas - Evento reúne amantes de carros antigos com mais de 25 clubes confirmados, além de atrações musicais, dança e arrecadação de chocolates para ação solidária.

Hora: 15h
Local: Lagoa Itatiaia – Tiradentes
Entrada: gratuita

Feira Baobá - Evento no bairro Pioneiros reúne artesanato, gastronomia e apresentações musicais.

Hora: 17h
Local: Avenida Joana Darc, 954
Entrada: gratuita

Labpalooza - Festival reúne tributos a grandes nomes do rock internacional em uma noite dedicada ao gênero.

Hora: 19h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30

Festival da Juventude - Evento segue até sábado (28) na UFMS com atividades voltadas à literatura e integração entre jovens.

Hora: consultar programação
Local: UFMS
Entrada: gratuita

Demonios da Garoa - Grupo celebra 80 anos de carreira com show reunindo clássicos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”.

Hora: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes
Entrada: a partir de R$ 220

Sabadão BomD+ - Noite de shows com Eco do Pantanal e Baileira para quem quer dançar.

Hora: 20h
Local: Clube BomD+ – Rua Panambivera, 940 – Tijuca

Exposição Internacional – Dragões - Mostra apresenta dragões animatrônicos com efeitos visuais e sonoros no shopping.

Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

DOMINGO

Lançamento Corrida dos Poderes - Evento marca a abertura da nova edição com um “treinão” especial e show de Guga Borba, reunindo atletas e público em geral.

Hora: 16h
Local: Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas
Entrada: gratuita

Festival de Café - Evento transforma cafeterias da cidade em um circuito de degustação, com menus que incluem bebida e acompanhamento pelo valor fixo de R$ 30. Segue até 29 de março.

Hora e local: consultar estabelecimentos participantes
Entrada: R$ 30

Exposição Internacional – Dragões - Mostra gratuita apresenta dragões animatrônicos com movimentos, sons e efeitos especiais na praça central do shopping.

Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

Leia Também

Feirinha Hub é uma das atrações deste fim de semana
Cultura
Shows, gastronomia e atividades em família movimentam a Capital no fim de semana
A Corrida dos Poderes reúne servidores públicos e comunidade em geral
Cultura
Lançamento da 4° Corrida dos Poderes acontece neste domingo com show de Guga Borba
Cerca de 20 expositores participam da feira
Cultura
Feirinha Casa HUB chega à terceira edição e celebra cultura e gastronomia em Campo Grande
Frejat foi confirmado como grande atração do evento
Cultura
Frejat é atração confirmada no Araruna Fest em maio, em Campo Grande
Coelhinho da Páscoa chega com oficina de chocolate e diversão em shopping da Capital
Cultura
Coelhinho da Páscoa chega com oficina de chocolate e diversão em shopping da Capital
A iniciativa é voltada para pessoas a partir de 11 anos e não exige experiência prévia
Cultura
Inscrições abertas para aulas gratuitas de danças urbanas na Casa de Cultura
Obras estarão a mostra na UFMS
Cultura
Mostra reúne imagens e histórias de proteção ao Pantanal em Campo Grande
Longa: Que Horas Ela Volta
Cultura
Cine Sesc abre programação com sessões gratuitas a partir do dia 31
Show do Guns N' Roses terá operação com forças de segurança e logística especial na Capital
Cidade
Show do Guns N' Roses terá operação com forças de segurança e logística especial na Capital
Exposição internacional de dragões chega ao Shoppings Bosque dos Ipês
Cultura
Shows, feiras e exposições movimentam a Capital neste fim de semana

Mais Lidas

Ônibus furou o sinal vermelho do cruzamento
Polícia
Ônibus fura sinal vermelho, atropela e mata motociclista em Campo Grande
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Ônibus furou o sinal vermelho
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra ônibus furando sinal e matando motociclista na Capital
Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
Polícia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho