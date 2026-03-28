Oficinas, feiras e música para todas as idades agitam a Capital neste sábado

Campo Grande terá um sábado (28) repleto de atividades culturais, lazer e entretenimento para toda a família. Quem estiver na cidade poderá aproveitar desde oficinas de chocolate e a chegada do coelho da Páscoa no Shopping Norte Sul Plaza até espetáculos teatrais, como “Alma”, no Sesc Teatro Prosa.
SÁBADO
Páscoa no Shopping Norte Sul Plaza - A programação infantil conta com a chegada do coelho da Páscoa e oficinas temáticas para crianças de 4 a 10 anos, como produção de chocolate e atividades criativas.
Hora: 15h
Local: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita
Espetáculo “Alma” - A Multifoco Cia de Teatro (RJ) apresenta uma história sobre rotina, pausa e reencontro pessoal, com classificação livre.
Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita
Feira São Bento - Evento quinzenal reúne opções de artesanato, gastronomia e música ao vivo.
Hora: 15h
Local: Praça República do Líbano – Avenida Primeiro de Maio, 400
Entrada: gratuita
1° Encontro Helinho dos Opalas - Evento reúne amantes de carros antigos com mais de 25 clubes confirmados, além de atrações musicais, dança e arrecadação de chocolates para ação solidária.
Hora: 15h
Local: Lagoa Itatiaia – Tiradentes
Entrada: gratuita
Feira Baobá - Evento no bairro Pioneiros reúne artesanato, gastronomia e apresentações musicais.
Hora: 17h
Local: Avenida Joana Darc, 954
Entrada: gratuita
Labpalooza - Festival reúne tributos a grandes nomes do rock internacional em uma noite dedicada ao gênero.
Hora: 19h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30
Festival da Juventude - Evento segue até sábado (28) na UFMS com atividades voltadas à literatura e integração entre jovens.
Hora: consultar programação
Local: UFMS
Entrada: gratuita
Demonios da Garoa - Grupo celebra 80 anos de carreira com show reunindo clássicos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”.
Hora: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes
Entrada: a partir de R$ 220
Sabadão BomD+ - Noite de shows com Eco do Pantanal e Baileira para quem quer dançar.
Hora: 20h
Local: Clube BomD+ – Rua Panambivera, 940 – Tijuca
Exposição Internacional – Dragões - Mostra apresenta dragões animatrônicos com efeitos visuais e sonoros no shopping.
Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita
DOMINGO
Lançamento Corrida dos Poderes - Evento marca a abertura da nova edição com um “treinão” especial e show de Guga Borba, reunindo atletas e público em geral.
Hora: 16h
Local: Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas
Entrada: gratuita
Festival de Café - Evento transforma cafeterias da cidade em um circuito de degustação, com menus que incluem bebida e acompanhamento pelo valor fixo de R$ 30. Segue até 29 de março.
Hora e local: consultar estabelecimentos participantes
Entrada: R$ 30
Exposição Internacional – Dragões - Mostra gratuita apresenta dragões animatrônicos com movimentos, sons e efeitos especiais na praça central do shopping.
Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita