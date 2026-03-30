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Cultura

House of Hands Up MS Ã© selecionada para o Palco GiratÃ³rio do Sesc

EspetÃ¡culo "PeÃ§a Ãšnica" marca estreia da cultura Ballroom no maior circuito de artes cÃªnicas do paÃ­s

30 marÃ§o 2026 - 14h51Taynara Menezes    atualizado em 30/03/2026 Ã s 16h34
Além do reconhecimento artístico, a participação no projeto também reforça o papel social da arteAlÃ©m do reconhecimento artÃ­stico, a participaÃ§Ã£o no projeto tambÃ©m reforÃ§a o papel social da arte   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

A House of Hands Up MS, coletivo sul-mato-grossense pioneiro na cena de vogue no estado, foi selecionada para o Palco Giratório do Sesc, tornando-se o primeiro espetáculo de vogue do Brasil a integrar o maior projeto de circulação de artes cênicas do país. O feito é considerado um marco artístico e simbólico, tanto para o grupo quanto para a visibilidade da cultura Ballroom no cenário nacional.

O espetáculo “Peça Única”, primeiro trabalho do coletivo, reúne 11 performers e combina dança vogue, moda e performance para discutir identidade, estética e representatividade. Inspirada na cultura das ballrooms, a montagem aposta no improviso, na coletividade e na estética da precariedade como linguagem artística e política.

Criado inicialmente sem grandes pretensões, o espetáculo nasceu do desejo de levar a potência das batalhas de vogue para o palco. Agora, ganha dimensão nacional ao percorrer mais de 15 cidades em 2026, ampliando o alcance de uma expressão artística ainda pouco difundida no país.

Além do reconhecimento artístico, a participação no projeto também reforça o papel social da arte. O grupo destaca que levar a cultura Ballroom para diferentes públicos contribui para combater preconceitos e ampliar o entendimento sobre a diversidade, especialmente ao colocar em evidência corpos e identidades historicamente marginalizados.

A turnê tem início em maio, com apresentação em Poconé (MT), e marca um momento inédito para Mato Grosso do Sul, consolidando o estado no circuito nacional das artes cênicas.

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