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Cultura

Shows, gastronomia e atividades em família movimentam a Capital no fim de semana

Programação inclui lançamento da Corrida dos Poderes, feiras livres, festival de café e exposição de dragões

27 março 2026 - 15h37Taynara Menezes
Feirinha Hub é uma das atrações deste fim de semanaFeirinha Hub é uma das atrações deste fim de semana   (Foto: Divulgação)

O fim de semana em Campo Grande promete opções para todos os gostos, com atrações que vão do esporte à música, gastronomia e lazer em família. Entre os destaques está o lançamento da Corrida dos Poderes, com treinão e show de Guga Borba no Parque das Nações Indígenas.

O Festival de Café segue movimentando cafeterias da cidade, e a Exposição Internacional – Dragões, no Shopping Bosque dos Ipês, continua encantando visitantes de todas as idades.

SEXTA-FEIRA

Feirinha Casa Hub - Música ao vivo, gastronomia e opções de artesanato marcam o fim de tarde no espaço, que também terá decorados abertos para visitação. A proposta é reunir amigos e família em um ambiente ao ar livre.

Hora: 16h
Local: Hub Incorporadora - Avenida Afonso Pena, 5842
Entrada: gratuita

Espetáculo “Eyja: primeira parte, a ilha” - A Multifoco Cia de Teatro (RJ) apresenta uma montagem que mistura teatro e circo para abordar temas como solidão e a relação com o desconhecido. Classificação: 12 anos.

Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita

Salseiro da Lady - Uma mistura de ritmos nacionais e latinos, passando por funk, guaracha, technobrega, afrobeat, tribal e rock.

Hora: 19h
Local: Ponto Bar - Rua Dr. Temistócles, 103
Entrada: a partir de R$ 10

Festival da Juventude - Evento segue até sábado (28) na UFMS com atividades voltadas à literatura, encontros e troca de experiências entre jovens. Programação gratuita.

Hora: consultar programação
Local: UFMS
Entrada: gratuita

Exposição Internacional – Dragões - Mostra gratuita apresenta dragões animatrônicos com movimentos, sons e efeitos especiais, sendo uma das atrações mais procuradas no shopping.

Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

SÁBADO 

Páscoa no Shopping Norte Sul Plaza - A programação infantil conta com a chegada do coelho da Páscoa e oficinas temáticas para crianças de 4 a 10 anos, como produção de chocolate e atividades criativas.

Hora: 15h
Local: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita

Espetáculo “Alma” - A Multifoco Cia de Teatro (RJ) apresenta uma história sobre rotina, pausa e reencontro pessoal, com classificação livre.

Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita

Feira São Bento - Evento quinzenal reúne opções de artesanato, gastronomia e música ao vivo.

Hora: 15h
Local: Praça República do Líbano – Avenida Primeiro de Maio, 400
Entrada: gratuita

1° Encontro Helinho dos Opalas - Evento reúne amantes de carros antigos com mais de 25 clubes confirmados, além de atrações musicais, dança e arrecadação de chocolates para ação solidária.

Hora: 15h
Local: Lagoa Itatiaia – Tiradentes
Entrada: gratuita

Feira Baobá - Evento no bairro Pioneiros reúne artesanato, gastronomia e apresentações musicais.

Hora: 17h
Local: Avenida Joana Darc, 954
Entrada: gratuita

Labpalooza - Festival reúne tributos a grandes nomes do rock internacional em uma noite dedicada ao gênero.

Hora: 19h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30

Festival da Juventude - Evento segue até sábado (28) na UFMS com atividades voltadas à literatura e integração entre jovens.

Hora: consultar programação
Local: UFMS
Entrada: gratuita

Demonios da Garoa - Grupo celebra 80 anos de carreira com show reunindo clássicos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”.

Hora: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura – Parque dos Poderes
Entrada: a partir de R$ 220

Sabadão BomD+ - Noite de shows com Eco do Pantanal e Baileira para quem quer dançar.

Hora: 20h
Local: Clube BomD+ – Rua Panambivera, 940 – Tijuca

Exposição Internacional – Dragões - Mostra apresenta dragões animatrônicos com efeitos visuais e sonoros no shopping.

Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

DOMINGO

Lançamento Corrida dos Poderes - Evento marca a abertura da nova edição com um “treinão” especial e show de Guga Borba, reunindo atletas e público em geral.

Hora: 16h
Local: Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas
Entrada: gratuita

Festival de Café - Evento transforma cafeterias da cidade em um circuito de degustação, com menus que incluem bebida e acompanhamento pelo valor fixo de R$ 30. Segue até 29 de março.

Hora e local: consultar estabelecimentos participantes
Entrada: R$ 30

Exposição Internacional – Dragões - Mostra gratuita apresenta dragões animatrônicos com movimentos, sons e efeitos especiais na praça central do shopping.

Hora: 10h às 22h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

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Sao Julião - Dr Cury

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