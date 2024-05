Monitores de alunos aprovados em processo seletivo são convocados

Para preencher o quadro de vagas dos profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme), a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficiala a convocação dos profissionais aprovados no processo seletivo para monitores de alunos.

A convocação é motivada pela abertura de 166 novas salas de aula no início do ano letivo de 2024.

Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação – no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida na quinta-feira (16) às 8horas.

Confira a lista com os nomes a partir da página 4 do Diogrande.

