JD1TV: Mãe tenta matar a filha de 6 meses afogada em piscina de clube

Uma mãe foi presa por suspeita de tentar afogar a própria filha, de 6 meses, na piscina de um clube na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal. O caso ocorreu nessa terça-feira (14), no bairro Parque Estrela Dalva III.

Câmeras de segurança flagraram quando a suspeita, identificada como Marília dos Santos Feitosa, mergulhou com a bebê na água e, segundo testemunhas, bateu a cabeça da criança na borda da piscina.

Pelas imagens, é possível ver quando funcionários do clube se aproximam e resgatam a criança. Acionada, uma equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Goiás chegou ao endereço rapidamente, prendeu a mãe e encontrou a criança com funcionários do espaço recreativo.

Atitudes chamaram a atenção - As testemunhas relataram que Marília pulou na piscina, sem pedir autorização, com a bebê no colo e vestida com as roupas que usava. Por estranharem a cena, eles observaram a ação antes de agirem.

A mãe mergulhou com a bebê no colo diversas vezes, empurrou a cabeça da criança contra a borda da piscina e tentou afogá-la, segundo os relatos. Assustados, eles pegaram a bebê das mãos da suspeita, e perceberam que a menina estava sem ar.

O boletim de ocorrência do caso detalhou, ainda, que um comerciante havia chamado a polícia anteriormente, ao ver a suspeita sufocar a bebê de “forma louca” com uma mamadeira, antes de as duas chegarem ao clube.

A criança foi entregue a funcionários do Conselho Tutelar e levada para o Hospital Municipal da Cidade Ocidental, onde passou por avaliação de saúde.

Marília foi apresentada à delegacia da Central de Flagrantes de Luziânia (GO) e ficou à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Goiás (PCGO), que investiga o caso, verificou que a mãe cumpria pena em regime semiaberto por crime de roubo.

JD1TV: Mãe tenta matar a filha de 6 meses afogada em piscina de clubehttps://t.co/GaxruX2qXq pic.twitter.com/4aG4PQOlpN — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 15, 2024

