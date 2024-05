Governo do RS começa a pagar benefícios às vítimas das enchentes nesta sexta

O governo do Rio Grande do Sul tem dois programas para ajudar as vítimas da enchentes. Um deles se chama “Volta por Cima”, que já existe no estado desde as enchentes de 2023 e foi abastecido com recursos estaduais, resultando no pagamento de R$ 2,5 mil por família desabrigada.

O estado direcionou R$ 50 milhões para o programa a partir dos eventos deste ano. E o outro se chama “SOS Enchentes”, e tem o valor de R$ 2 mil por família desabrigada, sendo abastecido com doações via pix.

De acordo com o governo estadual, as primeiras remessas de ambos devem começar a ser pagas nesta sexta-feira (17). Cada um deve atingir cerca de 40 mil famílias nos próximos dias.

Para ampliar o alcance dos programas e evitar que a mesma família receba os dois benefícios, o governo do RS definiu que os beneficiários do Volta por Cima não receberão o valor do SOS Enchentes.

Para isso, foi desenvolvido um modelo que não torna necessário o cadastro prévio das famílias, através de um cruzamento de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), onde constam as famílias mais carentes do país, com o georreferenciamento das áreas alagadas.

