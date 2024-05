Anatel investiga Starlink por suspeita de monopólio no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu uma investigação contra a Starlink, empresa do bilionário sul-africano Elon Musk, sob a suspeita de monopólio do setor que a companhia atua no Brasil.

Com um rápido crescimento no país, que segundo a Anatel já chega em 260% entre maio de 2023 e fevereiro de 2024, o objetivo da investigação é analisar se essa rápida expansão do serviço pode causar impactos no Brasil.

No documento, uma das preocupações é que a baixa concorrência no segmento possa resultar em um monopólio no mercado brasileiro por parte da empresa de Musk. Regiões como o Centro-Oeste e estados como a Amazônia viram a popularização desse serviço, dada a dificuldade no acesso à internet em certas localidades dessas regiões.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também