Banco Central investiga vazamento de dados de chaves Pix na 99Pay

Vinícius Santos com informações do BC e Agência Brasil atualizado em 11/07/2024 às 17h27

O Banco Central do Brasil (BC) informou nesta quarta-feira (10) sobre o vazamento de dados de 39 mil chaves Pix de clientes da 99Pay. Este é o 11º incidente do tipo desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos em novembro de 2020.

Conforme o comunicado do BC, o vazamento ocorreu devido a "falhas pontuais nos sistemas" da 99Pay Instituição de Pagamento S.A. O Banco Central ressaltou que "não foram expostos dados sensíveis", como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais. As informações obtidas são "de natureza cadastral", não permitindo a movimentação de recursos nem acesso a contas ou outras informações financeiras.

As pessoas afetadas pelo incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de suas instituições financeiras. O Banco Central enfatizou que "nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação" para notificar os usuários afetados, como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.

O BC também informou que está adotando todas as "ações necessárias para a apuração detalhada do caso" e que aplicará as "medidas sancionadoras previstas na regulação vigente". Mesmo não sendo exigido pela legislação devido ao baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade "à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação".

