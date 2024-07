WhatsApp vai começar a identificar grupos suspeitos com avisos no aplicativo

O WhatsApp, buscando aumentar a segurança do aplicativo, irá lançar uma nova funcionalidade para identificar grupos suspeitos com avisos, dando informações como o nome do criador e quem o adicionou o usuário no grupo.

O novo recurso, anunciado na terça-feira (9), surge como uma resposta da plataforma às reclamações de usuários que são adicionados em grupos por contatos desconhecidos.

A partir de agora, usuários adicionados receberão informações essenciais, como o nome de quem o adicionou, há quanto tempo o grupo foi criado e quem é o dono do grupo, além de dois botões de atalho: ‘Sair do grupo’ e ‘Ferramentas de segurança’.

Caso o usuário deseje não ser mais adicionado em grupos por desconhecidos, ele poderá ir até a aba de ‘Configurações’ do aplicativo, selecionar ‘Privacidade’, logo em seguida a aba ‘Grupos’ e então, quando já estiver lá, selecionar a opção ‘Apenas Meus Contatos’.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também