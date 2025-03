Tropeçaram nos fios: X apresenta instabilidade nesta sexta-feira

A rede social X, antigo Twitter, enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (28), com um erro que impede os usuários da plataforma de verem publicações, conhecidas como tuítes, em suas páginas principais.

Segundo o portal Downdetector, que monitora a atividade de diversas plataformas e serviços online, o pico das reclamações foi por volta das 14h51, com mais de 7 mil reclamações de usuários.

Até o momento, o X e o dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido, e nem deram uma previsão para quando a rede social deve normalizar.

