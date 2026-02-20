Menu
Game em realidade virtual reforça combate à dengue em Mato Grosso do Sul

Projeto reúne alunos de cursos técnicos e amplia ações de conscientização contra o mosquito transmissor da doença

20 fevereiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius
Equipe que desenvolveu o gameEquipe que desenvolveu o game   (Divulgação)

Após 12 meses de pesquisa e desenvolvimento, o Game Dengue Agente 360 foi entregue oficialmente à Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (FESP-MS). A cerimônia ocorreu em 19 de fevereiro, no Senac Hub Academy, em Campo Grande, marcando a conclusão da fase de pré-incubação do projeto.

Desenvolvido com apoio do Senac MS e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc), o game resultou no primeiro protótipo jogável do Agente 360: Todos Enfrentam a Dengue. A proposta utiliza realidade virtual para simular situações do cotidiano no combate ao mosquito transmissor da doença, estimulando práticas de prevenção por meio da gamificação.

O projeto nasceu como iniciativa integradora, reunindo alunos do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais e estudantes da Rede Estadual matriculados em Assistente de Produção 3D. A equipe desenvolveu uma experiência imersiva que combina programação, design, modelagem 3D e conteúdo alinhado às diretrizes de saúde pública.

Durante a pré-incubação, foram aprimoradas mecânicas e jogabilidade, implementado sistema de pontuação com ranking online e realizados ajustes técnicos para uso nos óculos de realidade virtual Meta Quest 3. O jogo também recebeu Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Campo Grande pelo potencial educativo.

Com a entrega à FESP-MS, o projeto avança para a fase de aplicação em escolas estaduais e comunidades, após validação técnica e pedagógica. A iniciativa integra o ecossistema de inovação do Sistema Comércio MS, administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e amplia as estratégias de conscientização e enfrentamento à dengue no Estado.

