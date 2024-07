Vai apostar? Governo avalia liberação do 'Fortune Tiger', o 'Jogo do Tigrinho'

Integrantes do Ministério da Fazenda comentaram, ao portal g1, que o governo federal está avaliando a liberação do Fortune Tiger, popularmente conhecido como o “Jogo do Tigrinho”, no Brasil.

O Fortune Tiger é atualmente um dos mais populares caça-níqueis online no Brasil, e foi criado por uma empresa com sede em Malta e é oferecido aos jogadores brasileiros por meio de plataformas de apostas sediadas no exterior.

Devido a sua natureza, o jogo se encontra em um embate, já que alguns avaliam que o Fortune Tiger se enquadra no trecho da lei das bets, enquanto outros definem que ele é ilegal, baseado em um decreto-lei de 1946 que proíbe jogos dependentes exclusivamente da sorte.

O jogo, no entanto, seria liberado somente em caso de plataformas sediadas no Brasil, com o governo bloqueando sites que ofereçam o jogo online a partir do exterior.

