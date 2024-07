Homem é encontrado morto pós perder R$ 200 mil no 'Jogo do Tigrinho' e desaparecer

Depois de perder mais de R$ 200 mil no “Jogo do Tigrinho”, Marcos Roberto Machado, de 52 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, um Fiat Mobi, às margens da BR-163, entre Nova Mutum e Diamantino, no Mato Grosso. O homem estava desaparecido há 49 dias, sendo encontrado na terça-feira (9).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo g1, a família disse para a polícia que a vítima tinha uma suposta dívida de R$ 200 mil com um agiota por causa de apostas no jogo do tigrinho, que ele acabou perdendo.

A vítima estava desaparecida desde o dia 21 de maio. O corpo foi encontrado dentro de um veículo, em uma área de mata densa da rodovia, no km 560.

A polícia disse que o carro de Marcos estava capotado na estrada. No entanto, ainda não se sabe a causa da morte.

O cadáver foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil aguarda o laudo para seguir com a investigação.

