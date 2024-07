Pinguim e Ovo; NASA divulga imagens de fusão de galáxias

O telescópio espacial James Webb conseguiu captar imagens de duas galáxias — uma chamada Pinguim e outra Ovo — no processo de fusão. O registro do fenômeno foi divulgado pela Nasa na sexta-feira (12), em comemoração aos dois anos de lançamento do telescópio espacial.

O Webb, que foi lançado em 2021 e começou a coletar dados no ano seguinte, mudou o entendimento sobre o universo primitivo e também tirou fotos incríveis do cosmos.

As duas galáxias na imagem estão situadas a 326 milhões de anos-luz da Terra, na constelação Hidra. Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano: 9,5 trilhões de quilômetros. “Vemos duas galáxias, cada uma delas a coleção de bilhões de estrelas. As galáxias estão no processo de fusão. É uma forma comum de galáxias como a nossa aumentarem ao longo do tempo, crescendo de pequenas galáxias — como aquelas que o Webb descobriu pouco depois do Big Bang — para galáxias maduras como a nossa Via Láctea”, disse Jane Rigby, cientista sênior do Webb na Nasa.

As galáxias Pinguim e Ovo são coletivamente conhecidas como Arp 142. Nas imagens, elas são mostradas unidas por uma névoa, uma mistura de estrelas e gás em meio a uma lenta fusão.

A galáxia Pinguim, apelidada assim por causa de seu formato na perspectiva do telescópio, é chamada formalmente de NGC 2936. É uma estrutura em espiral, agora um pouco distorcida. A galáxia Ovo, que também recebeu o nome pelo seu formato, é chamada de NGC 2937. É uma galáxia compacta e com formato elíptico. Juntas, elas montam uma forma sugestiva: um pinguim protegendo um ovo.

Segundo a Nasa, a interação entre elas começou entre 25 e 75 milhões de anos atrás, e espera-se que elas se tornem uma única galáxia daqui a centenas de milhões de anos.

