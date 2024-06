Instagram começa a permitir comentários públicos nos Stories

O Instagram lançou nesta quinta-feira (19) uma nova funcionalidade, que permite aos usuários deixarem mensagens públicas nas publicações temporárias, os Stories, assim como já é possível nas postagens do feed.

A nova funcionalidade já havia sido vista em dezembro do ano passado, com o nome ‘Hype’, mas não foi implementada para todos os usuários. Com o lançamento de hoje, além de poderem curtir e enviar mensagens diretas, os usuários também poderão deixar comentários nos Stories, que ficarão visíveis de forma pública.

Assim como a maioria das funcionalidades da Meta, controladora do Instagram, Faceboook e WhatsApp, a novidade está sendo disponibilizada de forma gradativa para os usuários, o que quer dizer que nem todos tem acesso ao novo recurso neste momento.

Caso a função esteja disponível para você, um aviso aparecerá na tela ao abrir o aplicativo.

