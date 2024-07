WhatsApp deixa de funcionar em mais aparelhos em julho; confira lista

O WhatsApp receberá mais uma atualização de sistema em julho, e com a nova versão, 15 aparelhos, modelos Android e iOS, perderão suporte ao mensageiro, que deixará de funcionar nesses smartphones mais antigos.

Com a perca do suporte, o WhatsApp não conseguirá mais funcionar no aparelho, essencialmente ‘trancando’ o usuário e o impedindo de ter acesso à suas conversas no aplicativo.

Para a tristeza de quem tem esses aparelhos, a única saída é comprar um aparelho mais recente, que ainda tenha suporte para as versões mais atuais do aplicativo.

Confira a lista de aparelhos que perdem suporte ao aplicativo ainda em julho:

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy X Cover 2

Samsung Galaxy Trend Lite

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

iPhone SE

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6S Plus

Alcatel Go Flip 2

Grand S Flex

Grand Memo

Xperia M

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também