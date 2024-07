WhatsApp testa suporte para transcrição de áudios

O WhatsApp incluiu, em sua versão de testes mais recentes para aparelhos Android, a transcrição de áudio, ferramenta que permite ao usuário transformar mensagens de voz em texto.

Segundo o portal WABetaInfo, que é especializado em notícias sobre o mensageiro da Meta, a nova função foi encontrada na versão v2.24.15.5 do WhatsApp Beta no Android, e já está em fase de testes.

Com a segurança do usuário ainda em mente, a opção de transcrição de áudio do WhatsApp será ativa a partir do próprio dispositivo, ou seja, ninguém além do usuário poderá ver o texto transcrito, garantindo criptografia de ponta a ponta.

A funcionalidade, no entanto, não tem previsão de quando deve chegar para os demais usuários do aplicativo, mas assim que for anunciada, seguirá o padrão das demais atualizações e será disponibilizada de forma gradual para os usuários.

