Prefeitura de Campo Grande leva cobertura 5G para o Distrito de Rochedinho

O Distrito de Rochedinho agora tem conectividade 5G depois da ação realizada pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES) e da Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR) que buscou interlocução com a iniciativa privada para a instalação da tecnologia.

“Era quase uma situação de isolamento. O acesso era extremamente limitado, e o sinal de internet via cabo apresentava muitas dificuldades. A falta de sinal sempre foi um transtorno para moradores, comerciantes e turistas. Imagine alguém comprando algo no comércio local e não conseguir pagar com cartão de crédito, PIX ou qualquer outro meio de transferência digital”, diz o diretor da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, situada no distrito de Rochedinho, Francisley Galdino, que atua há mais de 20 anos no local.

Para o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), Ademar Silva Junior, a chegada da conexão 5G no distrito representa um salto ao desenvolvimento econômico. “Com a internet mais rápida e estável, pequenos empreendedores terão acesso a novas oportunidades de negócios, podendo vender seus produtos, atrair clientes e inovar nos serviços. Além disso, a educação e a saúde também serão beneficiadas, ampliando o acesso a informações e melhorando a qualidade de vida da população. Essa é uma transformação que impulsiona o crescimento e a competitividade do comércio local”.

“A Prefeitura entrou em contato com as operadoras responsáveis, e a Vivo, agora, levou definitivamente o sinal para a região. Esse é um trabalho colaborativo que está sendo desenvolvido em Rochedinho, um importante destino turístico de Campo Grande. Com a chegada da internet, são criadas novas oportunidades para o desenvolvimento dos negócios”, destacou o secretário Especial de Articulação Regional, Darci Caldo.

O Distrito de Rochedinho tem ao longo da via principal diversos comércios de venda de queijos e doces artesanais. Aos domingos também acontece uma feira na Praça Central, com produtores de toda a região.

Tecnologia 5G - A tecnologia 5G representa a próxima geração de internet móvel, oferecendo velocidades de conexão significativamente mais rápidas, latência mais baixa e maior capacidade de transmissão de dados. O 5G permite uma comunicação mais eficiente entre dispositivos, o que pode transformar setores essenciais da sociedade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também