Nada de chuva: MS deve continuar com tempo seco e baixa umidade até o fim do mês

O tempo seco predomina e os Sul-mato-grossenses devem se preparar para continuar vivendo com a temperatura alta nas próximas semanas de maio. Isso porque, de acordo com a meteorologia, o Estado não terá chuvas até o fim do mês.

Conforme ainda a previsão, uma possível pancada de chuva pode chegar na região sul de MS, mas somente a partir do dia 21. Enquanto isso, em Campo Grande a situação é mais delicada. Já há 20 dias sem chuva, a Capital não tem nenhuma previsão para acabar com o tempo seco.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há um bloqueio atmosférico impedindo que chova em Mato Grosso do Sul. De acordo ainda com o instituto, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% e há risco de incêndios florestais e à saúde.

A OMS (Organização Mundial de Saúde), ressalta que o nível ideal de umidade relativa do ar é entre 60 e 80%. Quando o índice aponta níveis abaixo de 20%, a situação é considerada emergencial.

A orientação é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Cuide-se!

