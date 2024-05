Pega o casaco: Frio deve chegar nesta terça e Capital registra 16ºC

Uma frente fria chega ao Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (14). A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Mas para as regiões sudoeste, oeste, sul e sudeste, são esperadas pancadas de chuvas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas previstas são 12-15°C e máximas entre 17-20°C nas regiões sul, sudeste e sudoeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 15-17°C e máximas entre 23-27°C.

Para as regiões norte, leste e bolsão a previsão é de mínimas entre 16-18°C e máximas entre 27-30°C. Já em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 25-28°C.

As temperaturas mais baixas perdurarão até quarta-feira (15), com formação de nevoeiros e neblinas.

O calor deve voltar a marcar presença na quinta-feira (16), com tempo firme, presença de sol e variação de nebulosidade. Neste dia, para a Capital são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 32°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também