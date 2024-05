Frente fria segue atuando e deixa temperaturas amenas em MS nesta quarta

A frente fria segue atuando em Mato Grosso do Sul e deixa as temperaturas mais amenas nesta quarta-feira (15) na maioria das cidades. Não há previsão de chuva para nenhuma região do Estado.

Pode acontecer neblina ao longo da manhã e da noite, pois de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica pós-frontal e, além disso, pode ocorrer a formação de nevoeiros e neblinas.

Em Campo Grande, o dia amanhece com 17°C e chega aos 28°C nos horários mais quentes do dia. Em Dourados, a mínima é de 15°C e a máxima de 24°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi atingem 20°C ao longo do dia, com mínimas de 13°C e 14°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas semelhantes, com valores que variam entre 18°C e 30°C. No Norte do Estado, Coxim e Camapuã têm mínimas de 18°C e máximas de 29°C.

Os termômetros no município de Porto Murtinho, na região Sudoeste, marcam 14°C inicialmente e chegam aos 19°C à tarde. No Pantanal, Corumbá e Aquidauana apresentam 16°C pela manhã, com máximas respectivas de 23°C e 27°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também