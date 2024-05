Polícia Civil conclui investigação de crime que matou dois adolescentes em Campo Grande

A Polícia Civil, através da 5ª Delegacia sob o comando do delegado Leandro Costa de Lacerda Azevedo, concluiu a investigação do atentado a tiros que resultou na morte de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos de 13 anos, no Jardim das Hortências, em Campo Grande, durante a noite de 05 de maio deste ano. O alvo do ataque, Pedro Henrique Silva Rodrigues, foi ferido na perna e sobreviveu.

O relatório da investigação foi enviado à Justiça na última segunda-feira (13), 10 dias após os assassinatos que chocaram a cidade. Após o crime, equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), realizaram diligências e levantamentos investigativos que levaram à prisão dos envolvidos.

Foram indiciados pela prática criminosa Nicollas Inácio Souza da Silva (piloto da moto usada no crime), Kleverton Bibiano Apolinário, conhecido como ‘Pato Donald’ (presidiário apontado como mandante do crime e fornecedor da arma utilizada), George Edilton Dantas Gomes (motorista de aplicativo suspeito de envolvimento no transporte dos envolvidos), Rafael Mendes de Souza, 18 anos, conhecido como “Jacaré” (dono da casa onde foi planejado o crime) e João Vitor de Souza Mendes, 19 anos, responsável pelos disparos que resultaram nas mortes.

O relatório conclui que, após apuração dos fatos, identificação da autoria e comprovação da materialidade delitiva, bem como das circunstâncias do ocorrido, a atividade da Polícia Judiciária foi encerrada. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deve formalizar denúncia contra os envolvidos que permanecem presos.

