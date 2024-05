Friozinho aparece e máxima em Campo Grande não passa dos 24°C nesta terça

A frente fria chegou literalmente em Mato Grosso do Sul e as primeiras mudanças acontecem já nessa terça-feira (14), com as temperaturas máximas, principalmente em Campo Grande, não passando dos 24°C.

Além disso, a passagem deste sistema favorece a quebra do bloqueio atmosférico e aumento de nebulosidade e, com menor probabilidade, podem ocorrer pancadas de chuvas principalmente nas regiões sul, sudoeste, oeste e sudeste.

Ainda, de acordo com o órgão, o ar frio avança para as outras regiões do Estado entre terça e quarta-feira.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 24°C. No município de Dourados, os termômetros marcam 15°C inicialmente e chegam aos 21°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 13°C e 15°C. Iguatemi, na região Cone-Sul, tem mínima de 15°C e máxima de 19°C.

Paranaíba e Três Lagoas, no Bolsão, registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 19°C e máximas de 30°C. Na região Norte, Coxim amanhece com 18°C e atinge 28°C nos horários mais quentes do dia.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana iniciam o dia com 16°C, com máximas de 18°C e 24°C, respectivamente. No Sudoeste do Estado, os valores em Porto Murtinho variam entre 14°C e 16°C.

