Corpo de douradense que sumiu no rio Amambai é encontrado morto

O douradense Tony de Lima Câmara, de 29 anos, que sumiu no dia 1° de maio enquanto nadava no Rio Amambai, foi encontrado sem vida durante a tarde de domingo (5).

Conforme as informações iniciais, ele estava aproveitando os feriados com os amigos. Em determinado momento, ele foi nadar perto de uma área de cachoeira, quando sumiu na água.

As equipes do Corpo de Bombeiros estavam fazendo as buscas desde a tarde de quarta. Porém, o corpo de ele foi encontrado apenas durante a tarde de domingo, em uma região conhecida como 'Bolichão', em Juti, já em avançado estado de decomposição.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também