William, azulejista desaparecido desde domingo, é encontrado pela família

O azulejista William Darío Gimenez Mendoza, de 22 anos, que havia desaparecido no último domingo (21), enquanto realizava serviços em uma residência localizada na Vila Nasser, em Campo Grande, foi encontrado pela família.

Ao JD1 Notícias, a mãe do jovem, Cristina Gimenez, conta que o rapaz desapareceu após decidir ir a pé para Bela Vista, cidade a 324 quilômetros de distância de Campo Grande.

Segundo ela, o rapaz teria chegado a receber carona até a entrada de uma fazenda e decidiu fazer o resto do trajeto a pé.

Desaparecimento

William foi dado como desaparecido pela família na terça-feira (23), após ter sido deixado em uma residência localizada na Vila Nasser, em Campo Grande, para a realização de um serviço no domingo. Ele iria dormir no local para dar continuidade ao trabalho na segunda-feira (22) e terça-feira (23).

No entanto, na segunda-feira, o patrão de William ligou para o pai do azulejista, questionando o fato do rapaz não estar presente na obra, o que causou estranheza nos pais. Os pais do jovem, acreditando que ele poderia voltar ao local de trabalho, deram início às buscas pelo filho na terça-feira.

