Choque encontra arma usada por atirador na morte de adolescentes no Jd. das Hortências

O Batalhão de Choque da Polícia Militar encontrou, no final da noite desta quinta-feira (9), a arma que teria sido utilizada no tiroteio que acabou vitimando os adolescentes Silas Ortiz Grizahay e de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos, na noite do dia 3 de maio, no Jardim das Hortências, em Campo Grande.

A pistola foi encontrada em um local da rua Camocim, no bairro Moreninha.

Segundo informações divulgadas pela polícia, uma ligação anônima indicava onde estaria o armamento. A pessoa que ligou informou os militares que havia adquirido a pistola de um indivíduo chamado Vitor, mas não tinha muito contato com ele.

Ele teria adquirido o armamento para defesa pessoal, contudo, soube dos homicídios na qual a arma seria utilizada e decidiu relatar o caso. Ele não quis entregar o armamento na delegacia, pois não queira ser responsabilizado pela aquisição, que configuraria receptação, tampouco o porte ilegal.

A pessoa descreveu corretamente onde deixaria e como deixaria a arma e os policiais estiveram no endereço e conseguiram localizar a arma.

João Vitor de Souza Mendes, Nicollas Inácio Souza da Silva, Kleverton Bibiano Apolinário da Silva, Rafael Mendes de Souza e George Edilton Dantas Gomes, são apontados como o grupo que teria organizado um plano, a mando do interno do Kleverton, para tentar matar Pedro Henrique Silva Rodrigues, por conta de brigas antigas com Bibiano e também em relação ao tráfico de drogas na região.

