Atirador que matou adolescentes por engano é mantido preso em Campo Grande

Polícia Marido tenta incendiar casa com esposa e filhos dentro em Campo Grande

Polícia Rapaz é atacado com capacetadas por 'Toquinho' no Jardim Columbia

Polícia Agredido com barra de ferro, homem aponta esposa como suspeita no Santa Luzia

Polícia Rapaz é esfaqueado após se envolver em confusão no Novos Estados

Polícia Dois adolescentes morrem em tiroteio no Jardim das Hortências

Eles são apontados como o grupo que arquitetou o plano para matar Pedro Henrique Silva Rodrigues, por conta de brigas antigas com Kleverton e também em relação ao tráfico de drogas na região.

O juiz Jorge Tadashi Kuramoto entendeu que os crimes foram violentos e "que atingiu transeuntes que nada tinham a ver com o tráfico de drogas que motivou o crime, praticados com emprego de arma de fogo que matou dois adolescentes e alvejou um maior de idade".

Ele era o último do grupo criminoso que faltava passar por audiência de custódia. Ele foi preso na segunda-feira (6), após se apresentar no (Garras Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). Ele está sendo indiciado por dois homicídios triplamente qualificado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, apontado como o atirador no atentado que acabou com a morte, por engano, dos adolescentes Silas Ortiz Grizahay e de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos, teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva na manhã desta quarta-feira (8).

Polícia Dois adolescentes morrem em tiroteio no Jardim das Hortências