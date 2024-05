Justiça decreta prisão de quatro dos cinco suspeitos pela morte de adolescentes

Polícia Homem leva facada no pescoço ao brigar com enteado em MS

Vale ressaltar que Kleverton Bibiano está cumprindo pena no Presídio de Segurança Máxima pelo crime de roubo. Dessa forma, ele deve encarar novamente a Justiça, pois investigações da Polícia Civil, apontaram que ele é o mandante do crime contra Pedro Henrique.

O quinto suspeito, João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta segunda-feira (6) e por isso, deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (8) para saber se continuará preso ou responderá em liberdade os crimes que lhe foi imputado.

Contudo, o crime não se consumou, mas o tiroteio no Jardim das Hortências vitimou dois adolescentes por engano: Silas Ortiz Grizahay e de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke, ambos de 13 anos.

Eles são apontados como o grupo que arquitetou o plano para matar Pedro Henrique Silva Rodrigues, por conta de brigas antigas com Kleverton e também em relação ao tráfico de drogas na região.

Nicollas Inácio Souza da Silva, Kleverton Bibiano Apolinário da Silva, Rafael Mendes de Souza e George Edilton Dantas Gomes tiveram suas respectivas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas pela Justiça de Mato Grosso do Sul na manhã desta terça-feira (7), após passarem por audiência de custódia.

