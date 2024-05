Chefe das Forças Armadas do Irã ordena investigação sobre morte do presidente

Na manhã desta segunda-feira (20), foi confirmada a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, após o helicóptero em que ele estava, cair.

Segundo o o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri, ordenou uma investigação sobre a causa do acidente.

Uma delegação de alto escalão, chefiada por um comandante militar e que inclui especialistas técnicos, ficou responsável por ir ao local do acidente.

O helicóptero que levava Raisi caiu em uma região montanhosa, remota no noroeste do Irã, no último domingo (19), matando todas as nove pessoas a bordo. Entre elas, o governador da província do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati.

De acordo com a Constituição do Irã, o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, assumirá os poderes e funções deixadas por Raisi de maneira interina, após a aprovação do Líder Supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Após isto, uma eleição para escolher o novo presidente será realizada em até 50 dias.

