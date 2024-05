Irã confirma morte de Ebrahim Raisi em queda de helicóptero

Ebrahim Raisi, de 63 anos, presidente do Irã, teve sua morte confirmada nesta segunda-feira (20) após a queda do helicóptero onde ele era um dos tripulantes - na aeronave ainda estavam autoridades do Azerbaijão. A informação foi divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores do país.

Raisi, que foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025, era a 2ª pessoa mais importante do Irã, atrás apenas do aiatolá Ali Khamanei, líder supremo do Irã e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor.

Segundo o G1, a queda ocorreu entre as aldeias de Pir Davood e Uzi, na província iraniana de Azerbaijão Oriental, cerca de 600 km a noroeste de Teerã, a capital iraniana.

Além de Raisi, a queda matou o chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian.

A aeronave transportava, ainda, Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental; e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso. As mortes dos dois não foram confirmadas, mas, mais cedo, a imprensa oficial informou não haver sinal de sobreviventes no local da queda.

