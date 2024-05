JD1TV: Moto de influenciador da Capital explode em acidente na BR-060, em Sidrolândia

Conhecido como ‘Francisco Jr’, de 20 anos, o influenciador campo-grandense sofreu um grave acidente durante a tarde de domingo (19), na BR-060, próximo a Sidrolândia. Ele seguia para um encontro de motociclistas na cidade.

Conforme as informações iniciais, o rapaz estava com uma jovem na garupa da moto de alta cilindrada, que ainda não foi identificada. O influenciador faz parte da turma do 'randandandan' em Campo Grande.

Na ocasião, eles seguiam para Sidrolândia, quando um Honda Civic fez uma conversão a esquerda, para acessar a MS-258, que leva ao distrito de Capão Seco. O rapaz, que estava pilotando a moto atras, não conseguiu frear e acabou atingindo a lateral do carro.

Devido a colisão, Francisco e a passageira foram arremessados. A moto acabou explodindo e ficando em chamas, no meio da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o rapaz e o encaminhando em estado grave para o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa. A passageira, segundo o site Noticidade, foi para a mesma unidade de saúde.

Além do socorro, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, atendendo o caso.

Veja um vídeo divulgado pelo site:

JD1TV: Moto de influenciador da Capital explode em acidente na BR-060, em Sidrolândiahttps://t.co/oLCbbn1DYe pic.twitter.com/U9l18FWBgU — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 20, 2024

