Márcio de Camillo volta a Campo Grande com o projeto "Crianceiras"

Idealizado e realizado pelo músico Márcio de Camillo, desde 2012 com o objetivo de apresentar a música como ponte para a poesia de Manoel de Barros e Mário Quintana o premiado espetáculo 'Crianceiras' retorna a Campo Grande em setembro.

Com mais de 500 apresentações para escolas públicas, privadas e eventos de entretenimento, o projeto já alcançou mais de meio milhão de crianças em todo o Brasil. A nova turnê do "Crianceiras" teve início na última semana de abril em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e seguirá para diversas cidades brasileiras.

O "Crianceiras" transforma a poesia em música de forma lúdica e criativa, utilizando como base a obra de renomados poetas brasileiros. Com dois CDs já lançados, o primeiro inspirado na obra de Manoel de Barros e o segundo em Mário Quintana, o projeto continua crescendo e em breve trará novidades inspiradas na obra de outros poetas.

Os CDs "Crianceiras" são utilizados nas escolas como material didático, para aproximar as crianças da poesia alinhando-se aos objetivos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).



Com uma proposta educativa e artística, "Crianceiras" está disponível também em um aplicativo educativo disponível para download gratuito na Google Play e App Store.

Além de sua carreira musical, Márcio De Camillo é fundador da Associação de Músicos do Pantanal (AMP), dedicada à divulgação e valorização da cultura do Mato Grosso do Sul, bem como à conscientização ambiental.

