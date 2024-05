União GreNal! Times criarão camisa para arrecadar fundos às vítimas do RS

A rivalidade GreNal é bastante conhecida no Brasil. Mas você conhece a união GreNal?

Grêmio e Internacional, ambos com Centro de Treinamento afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, se unirão em apoio às vítimas da situação de calamidade no RS.

Os dois clubes lançarão uma camisa na cor roxa para ser vendida. E o dinheiro arrecadado com as vendas da peça serão doados às vítimas.

A cor – roxo – foi escolhida para representar a união entre o azul e o vermelho, cor do Grêmio e do Internacional, respectivamente. A oficialização da camisa ocorrerá nesta terça-feira (21), durante uma coletiva de imprensa.

Também há a possibilidade de os dois times jogarem com essa camisa especial em um ato simbólico. A parceria entre a dupla GreNal inclui o governo do Rio Grande do Sul.

