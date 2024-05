Casaco está pronto? Frio derruba as temperaturas em MS para 13°C semana que vem

Toc! Toc!. É isso ai senhoras e senhores, mais uma frente fria está batendo na ‘porta’ de Mato Grosso do Sul. Dessa vez, ela pode derrubar as temperaturas para 13°C. O estado enfrenta um longo período de estiagem e, apesar do frio, não deve chover tão cedo.

Para o JD1, o meteorologista Natálio Abrahão, comentou a respeito da estiagem, que castiga MS pelo 17° dia consecutivo. “A névoa seca já está no ar, com isso as tardes vão ficando ‘vermelhas’ por conta da poeira. Esse é só o começo”, disse.

Ao falar sobre o frio, de maneira resumida o meteorologista disse que a frente fria chega semana que vem, pelo sul do estado, trazendo um aumento de nuvens e ajudando a umidade relativa do ar melhorar.

Natálio classificou o frio da semana que vem como ‘nada rigoroso’, uma vez que em Ponta Porã as temperaturas mínimas não devam passar dos 13°C, acompanhadas de um nevoeiro que se estende até o município de Amambai.

No site do Clima Tempo, mostra que Campo Grande não deve ser atingida por esse frio todo que chega no sul do estado. Na Capital sul-mato-grossense, os termômetros devem ficar entre 15°C e 25°C na terça-feira, 16°C e 28°C na quarta-feira.

O calor, apesar de dar uma trégua, volta com tudo na quinta-feira, jogando as temperaturas nas alturas, ultrapassando os 30°C em todo o MS.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também