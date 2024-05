Recadastramento no programa 'Conta de Luz Zero' é prorrogado para dezembro

O prazo para fazer o recadastramento no programa “Energia Social: Conta de Luz Zero” que se encerraria nesta sexta-feira (10), foi prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2024 em Mato Grosso do Sul, conforme publicaçãi do Diário Oficial.

As famílias devem atualizar os dados junto a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) para garantir o benefício.

O programa beneficia aproximadamente 154 mil famílias de baixa renda no Estado, em vulnerabilidade social e dentro dos critérios estabelecidos que consomem até 220 kw/h por mês e também as que tenham entre seus membros, residentes na unidade consumidora, com consumo de até 530 kw/h, pessoa com patologia cujo tratamento médico requer o uso continuado de aparelhos.

No recadastramento, entre outras solicitações, o beneficiário deve enviar de forma digital a fatura de energia elétrica, foto atualizada e documentos pessoais.

O recadastramento deve ser feito no site www.energiasocial.ms.gov.br. Em caso de dúvidas, o a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 3314-4866, disponível de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30.

