Ponte sobre o Rio Paraguai será interditada para dar continuidade a concretagem

A ponte sobre o Rio Paraguai, localizada na BR-262, em Corumbá, vai passar pela terceira concretagem no próximo fim de semana. Para isso, o local ficará interditado das 17h do próximo sábado (25) até às 12h do domingo (26).

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), informou que a interdição completa da ponte é indispensável para a realização de atividades simultâneas de concretagem em dois locais distintos.

"Pedimos mais uma vez a compreensão da população neste momento. Estamos com a obra já em estágio avançado, e esta é uma etapa fundamental para garantir a integridade estrutural da ponte e trazer mais segurança às pessoas que passam por aqui", destacou o secretário da Seilog, Helio Peluffo.

Em situações de emergência, como o tráfego de ambulâncias, serão adotadas medidas para garantir uma passagem segura, com o acompanhamento de veículos de apoio designados pela Agesul.

Próximas fases

Serão executadas as juntas de material específico definido no projeto e a substituição de 48 aparelhos de neoprene. De acordo com a Agesul, a conclusão desta etapa está prevista para a primeira quinzena de junho.

Depois, as estruturas metálicas serão recolocadas nos apoios em um período de mais sete dias após a concretagem.

Este é o tempo mínimo de cura necessário para liberar o trânsito sobre a laje concretada, sendo necessário continuar operando.

