JD1TV: 'Eu nem m4sturbe1', diz pastor ao ser flagrado estuprando sobrinha de 6 anos

Brasil Lula volta ao Rio Grande do Sul neste domingo

Brasil Lula sobrevoa áreas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul

Brasil Pelo menos 3,5 mil animais ilhados pela chuva foram resgatados no RS

Brasil Quase 850 mil pessoas foram afetadas por chuvas no Rio Grande do Sul

Brasil Número de mortos por conta da chuva sobe para 83 no Rio Grande do Sul

Brasil Marinha envia hospital de campanha para o Rio Grande do Sul nesta terça

Brasil Lula pede bom senso e critica fake news sobre tragédia no RS

No vídeo, o homem alega estar passando por dificuldades no casamento e atribui o ato criminoso à “lascívia” (sensualidade exagerada). “Por favor, tenha pena de mim. Eu peguei ela, coloquei na cama, eu peço perdão, eu acariciei ela, mas eu não toquei nela, não penetrou nem nada. Eu não penetrou, diante de Deus, eu só lambi”, disse ele.

No vídeo é possível ver que o pastor afirma, em um primeiro momento não ter encostado na menina. “Eu não toquei nela e nem cheguei a masturbar. Eu vou dizer a você, eu vou ser bem sincero”, alega. Porém, ele questionado pela mãe da vítima o motivo da criança estar com o corpo todo marcado. Ele então se defende dizendo: “eu não marquei essa menina”.

Conforme o CM7, durante o diálogo, que é filmado por um homem não identificado que tenta atenuar a situação. À medida que a mãe confronta o pastor com o depoimento da filha, ele vai se abrindo e dando detalhes.

Um pastor, que não teve o nome divulgado, teria sido flagrado estuprando a própria sobrinha, de 6 anos, durante o último domingo (5), na cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Ele confessou o crime para a mãe da vítima.