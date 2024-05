Saque do FGTS sem documentação poderá ser feito em algumas cidades; entenda

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16), o decreto assinado pelo presidente Lula que altera a norma de 2004 e decide que em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para Municípios com até 50 mil habitantes, fica dispensada a documentação comprobatória para saque do FGTS

O titular da conta vinculada que não tive como comprovar o endereço residencial poderá fazê-la com apresentação de declaração emitida pelo Governo municipal ou do Distrito Federal, ou ainda mediante apresentação de declaração própria, “cabendo à Caixa Econômica Federal verificar a veracidade da declaração em cadastros oficiais do Governo federal."

A Caixa Econômica Federal tem 5 dias úteis a partir da publicação do decreto, para editar atos normativos referentes aos procedimentos administrativos e operacionais necessários para cumprir as normas do decreto.

