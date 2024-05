JD1TV: Bombeiros do MS salvam égua que estava presa há 10 dias em apartamento no RS

A égua que estava presa há 10 dias no terceiro andar de um prédio, no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi resgatada nesta terça-feira (14). O salvamento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que está no país gaúcho ajudando no salvamento de pessoas e animas.

Além dos militares de MS, bombeiros do Distrito Federal e veterinários do RS, se juntaram para tirar a égua do local. Inicialmente, acreditava-se que era um cavalo. Cabos de aço, fixados no 4º andar, foram utilizados para retirar o animal do apartamento situado no terceiro andar de um prédio.

Para a operação de socorro, os olhos do bicho foram vendados. A égua saiu pela janela do imóvel. Já era noite quando o serviço foi concluído pelos bombeiros.

Não se sabe como o animal chegou ao apartamento. Uma das hipóteses é que, com a alta das águas, ela tenha boiado e, quando o nível baixou, ele permaneceu no imóvel, situado no bairro Scharlau, um setor popular de São Leopoldo.

