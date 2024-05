Prefeitura e Águas Guariroba enviarão mais de 200 mil copos de água para o RS

O envio de nova remessa de água tratada que será doada para o Rio Grande do Sul acontece nesta sexta-feira (10), às 11h com a presença da prefeita Adriane Lopes e o diretor-presidente da Águas Guariroba Themis Oliveira.

Ao todo serão mais de 200 mil copos de água, enviados por remessas, conforme capacidade de carga dos transportes aéreos, viabilizados por meio de parcerias.

Quem quiser contribuir com donativos, a Prefeitura de Campo Grande está realizando campanha de arrecadação de água mineral, itens de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, sacos de lixo, velas, lanternas e cobertores.



Os pontos de arrecadação são: Paço Municipal, Central de Atendimento ao Cidadão, CRAS de todas as regiões e Secretarias Municipais abertas das 7h às 17h e no FAC, localizado na Avenida Fábio Zahran, 6.000, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.



A sede da Defesa Civil Municipal, na Rua Corveta nº141, é aberta 24h, mas é importante que o cidadão doador ligue no 199 após às 19h para que o funcionário abra o portão e o aguarde.

