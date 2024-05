2º Festival Hamburgueiros do MS será nos dias 30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho

Mais um dia para se deliciar! Nos dias 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho, o grupo Hamburgueiros do MS realizará a segunda edição do 'maior festival gastronômico de Mato Grosso do Sul'. Com a promessa de trazer os hambúrgueres mais deliciosos, o 2º Festival Hamburgueiros do MS terá entrada gratuita e promete repetir o sucesso do ano passado. "Quem foi sabe como é bom!".

Este ano o evento será realizado no Altos da Afonso Pena, ao lado do estacionamento do Bioparque do Pantanal. Além dos hambúrgueres, o festival contará com shows diários para entreter o público. Os preços dos hambúrgueres variam de R$ 25 até R$ 35, com os populares smash burgers participando de um campeonato que elegerá o melhor da categoria.

Com a participação de 25 a 35 hamburguerias, o festival oferecerá diversas opções para os amantes do hambúrguer. Além disso, haverá milkshakes, sorvetes, cookies e drinks, garantindo uma experiência completa para todos os gostos. Entre os confirmados estão: Gran Costela Sabores, York Sandwich Shop, 7Burg, Make Burgers, Hamburgueiros do MS, O Paulistinha Sanduíches, Michellis Burger, Dumato Burger, Hambugreria Lancheria, Búfalo Beef, Nabrasa Burger, Chef Burger, Sobrenatural Burger, Korotefood, Tendas Burguer, Carnívoros Burger, Sabor de Mãe Dogueria, Burger Pub, Gorilla Burgers, Cacimba Sorvetes, 067 Vinhos, Pro Burger, El Toro Burguer, além do Milk Shake de Creme Americano, Dellato Gelato Artesanal, Tin Burger, Bagual Steakhouse, Rey do Açaí, Suco Prats, Bunker Destilaria, Bulk Cookies, Bem Dito Pudim.

A edição anterior do festival foi um grande sucesso - uma venda que ultrapassou os 40 mil lanches durante os três dias de Festival - atraindo um grande público e consolidando-se como um dos eventos gastronômicos mais aguardados do Estado. Este ano, a expectativa é ainda maior, com mais atrações e um número maior de participantes.

Para aproveitar ao máximo o festival, recomenda-se chegar cedo para evitar filas e garantir o melhor lugar para assistir aos shows. Não deixe de experimentar os diferentes hambúrgueres e votar no melhor smash burger.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado. Você não pode perder! Mais informações sobre o festival é possível encontrar no Instagram.

Serviço

2º Festival Hamburgueiros do MS;

Nos dias 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho de 2024;

Altos da Avenida Afonso Pena.

