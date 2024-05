Musk doa mil terminais da Starlink e libera uso gratuito no Rio Grande do Sul

O bilionário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (9) que estará doando mil terminais da Starlink, empresa de internet via satélite cujo ele é o dono, para o Rio Grande do Sul, além de garantir uso gratuito dos serviços na região.

A informação foi confirmada por Musk em uma publicação feita em seu perfil no X, antigo Twitter, plataforma cujo ele também é dono.

“Dada as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para as equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere“, disse o bilionário.

Os terminais doados ajudarão os no trabalho dos socorristas junto às vítimas das enchentes que atingem o povo gaúcho.

