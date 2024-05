Prefeitura fecha contrato para reforma do Complexo de Saúde do Aero Rancho

A Prefeitura de Campo Grande, comandada pela prefeita Adriane Lopes, fechou contrato com a empresa MS Construção e Gerenciamento de Obras Ltda. para realizar a reforma do Complexo de Saúde do Aero Rancho. O contrato foi publicado na edição desta segunda-feira (20) do Diário Oficial do município (Diogrande).

O Complexo de Saúde do Aero Rancho é composto pelo Centro Regional de Saúde (CRS), Unidade Básica (UBS) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e atende a uma população de mais de 100 mil pessoas.

Conforme o contrato, a empresa MS Construção e Gerenciamento de Obras Ltda. será responsável por realizar a reforma do complexo, com um valor total de R$ 4.449.253,42 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos).

O prazo de execução total dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento pela empresa contratada da Ordem de Execução dos Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (SISEP).

